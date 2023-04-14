Фото: администрация Нижневартовска

В 18 микрорайоне Нижневартовска началось строительство Учительского бульвара. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Дмитрий Кощенко. Это будет новое общественное пространство, которое расположено за лицеем №1 имени А.С.

Пушкина между домами 23 и 25 по улице Героев Самотлора. Территорию уже начали готовить к строительству.

Этот проект стал лидером во Всероссийском рейтинговом голосовании, которое проходило в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Проектом предусмотрено обустройство на территории района стояночных мест, зон отдыха (со скамьями и урнами), установка освещения и системы видеонаблюдения. На территорию предусмотрен въезд с улицы Героев Самотлора, также по проездам территории микрорайона. Проект разработан ООО «Нижневартовская проектно-производственная компания» с учетом мнения жителей 18 микрорайона, - отметил директор МКУ «Управление капитального строительства Нижневартовска» Иван Силецкий.

Дмитрий Кощенко обратил внимание подрядчика на безопасность жителей при проведении строительства и обеспечения комфортных условий для передвижения горожан. А летом департамент ЖКХ должен сделать дополнительные парковочные места на улице Героев Самотлора.