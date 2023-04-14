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НовостиОбщество14 апреля 2023 2:20

В Югре 14 апреля потеплеет до +1 градуса

Теплее чем в других территориях будет в западных районах округа
Виктория Терина
В Югре 14 апреля потеплеет до +1 градуса

В Югре 14 апреля потеплеет до +1 градуса

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 14 апреля ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -17, -22 °С, при прояснениях до -27 °С, в Кондинском районе до -12 °С. Днем потеплеет до -6, -11 °С, в западных районах +1, -4 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -18, -20 °С, днем будет около -6, -8 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре