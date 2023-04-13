Женщина-инвалид из ХМАО обратилась к Бастрыкину для решения жилищных проблем Фото: Татьяна Коркина

Александр Бастрыкин дал ряд поручений из-за обращения женщины-инвалида из ХМАО о нарушении ее жилищных прав. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

- К Председателю СК России А.И. Бастрыкину в его Приемную «ВКонтакте» обратилась жительница Сургута, являющаяся инвалидом. В 2017 году по результатам обследования дома и расположенной в нем квартиры, где она проживает, установлена невозможность их адаптирования для нужд инвалида-колясочника, в связи с чем ее семья включена в список нуждающихся на обмен жилья. Несмотря на обращения в уполномоченные органы, до настоящего времени мер к решению указанного вопроса не принято - говорится в сообщении ведомства.

В СУ СК России по ХМАО – Югре организована проверка этой информации. Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по ХМАО представить подробный доклад о предварительных и окончательных результатах проверки, а также помочь женщине в решении проблемы.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.