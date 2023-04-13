Югорские медики спасли 11-летнюю девочку, сердце которой не билось 17 секунд

Фото: официальный телеграм-канал администрации Сургута

Врачи Окружного кардиодиспансера спасли 11-летнюю девочку, сердце которой не билось 17 секунд. Информация об этом опубликована в телеграм-канале администрации Сургута.

Девочка периодически падала в обмороки, врачи зафиксировали критические изменения в её состоянии и направили на госпитализацию. Медики приняли решение провести малоинвазивную операцию. За дело взялся интервенционный аритмолог Денис Моргунов.

Операция длилась около часа и теперь регулировать частоту сокращений сердца девочки будет маленький помощник – кардиостимулятор. Врачи отмечают, что через некоторое время ребенок сможет вернуться к обычной жизни и даже продолжит заниматься в танцевальном коллективе.