Бастрыкин проверит информацию о закрытии детсада в одном из поселков ХМАО Фото: Юлия Кучеренко

Глава СКР Бастрыкин взял под контроль жалобы жителей поселка ХМАО из-за закрытия детсада. Все началось с публикации в соцсетях, о том что жители поселка Игрим Берёзовского района ХМАО хотят обратиться к руководству СК России и сообщить о нарушении прав детей на получение дошкольного образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жители возмущены закрытием детского сада и считают, что детский сад закрыли по надуманным причинам. Следственными органами СУ СК России проводится проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте на многодетную мать завели два уголовных дела.