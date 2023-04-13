Школьники из ХМАО прошли первый тур отборочных испытаний на актерский факультет ГИТИСа

Фото: Роман Охотин

Двое школьников из Ханты-Мансийского автономного округа прошли первый тур испытаний на актерский факультет ГИТИСа по итогам онлайн-консультаций. Мероприятие прошло на платформе Webinar для абитуриентов Урала 6-7 апреля в рамках творческого образовательного проекта компании МТС «Поколение М».

В этом году в творческом проекте поучаствовали абитуриенты более чем из 20 уральских городов. Югру представляли старшеклассники из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Когалыма и Югорска. Они читали стихи Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко, Владимира Маяковского, Али Кудряшевой, басни Крылова, Михалкова и многие другие произведения.

Фото: Ирек Камалендинов

Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева на онлайн-консультациях выбрала 6 уральских ребят, двое из которых – Виталина Мухиярова из Ханты-Мансийска и Артем Терехов из Сургута. Они прошли первый тур отборочных испытаний и им предложено очное участие во втором туре прослушиваний. Все конкурсанты также приняли участие в мастер-классе от педагога Российского института театрального искусства, на котором молодые актеры узнали о правильном выборе репертуара для кастинга и ключевых критериях отбора в вуз.

– Родственники меня изначально настраивали на победу. Возможно, это мне придало уверенности, сразу удалось захватить внимание педагога, когда я читал прозу Надежды Теффи «Жених», лирику Константина Симонова «Майор привез мальчишку на лафете» и басню Сергея Михалкова «Заяц во хмелю». Я получил удовольствие от прослушиваний и колоссальный опыт, который мне пригодится в будущем. Учусь с средней общеобразовательной школе № 46 с углубленным изучением отдельных предметов в Сургуте, занимаюсь в театральной студии. Мечтаю учиться у профессионального мастера, поступить в театральный вуз, а лучше всего в ГИТИС. Надеюсь, все сложится, – отметил Артем Терехов.

Как рассказал Андрей Белов, директор МТС в ХМАО-Югре, в округе очень много талантливой молодежи, и онлайн-консультации в ГИТИС в рамках проекта «Поколение М» это ярко продемонстрировали. Ну а тем, кто не прошел испытание или не успел заявиться, он посоветовал не отчаиваться.

Фото: Анна Кранина

– Можно воспользоваться еще одним шансом. Для этого нужно зайти на https://pokolenie.mts.ru/, посмотреть мастер-классы с мастерами проекта, затем снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и загрузить работу на сайт до 31 мая 2023 года. Самому артистичному будет зачтено прохождение первого этапа. В дополнение к творческому зачету победитель получит поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре, – подчеркнул Андрей Белов.