В Югре зарегистрировано 93 новых случая коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 267 141 случай коронавируса. По данным на 13 апреля за минувшие сутки зафиксировано 93 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах.

Так, за день случаи коронавируса зарегистрированы в Сургуте – 16; Ханты-Мансийске – 19; Нижневартовске – 3; Нефтеюганске – 3; Сургутском районе – 2; Урае – 2; Советском районе – 2; Нефтеюганском районе – 10; Мегионе – 2; Югорске – 3; Кондинском районе – 7; Октябрьском районе – 4; Нижневартовском районе – 5; Пыть-Яхе – 5; Лангепасе – 3; Березовском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 1; Покачах – 1; Белоярском районе – 2.

На момент выявления у 93 человек наблюдались признаки ОРВИ. За сутки на COVID обследованы 1 573 человека, всего прошли обследование 3 747 280.

За весь период от COVID умерли 2 613 человек. За сутки выписались по выздоровлению 150 человек, за весь период пандемии вылечились 263 590 югорчан.