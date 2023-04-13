Житель Югры получил срок за нападение на сотрудника Росгвардии Фото: Татьяна Коркина

По уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудника Росгвардии в Югре вынесен приговор. Об этом сообщили в телеграм-канале окружной прокуратуры.

- Суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры вынес обвинительный приговор в отношении 52-летнего жителя с.п. Нижнесортымский Сургутского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) - говорится в сообщении прокуратуры.

В своей квартире мужчину устроил скандал с супругой. Он был пьян, приревновал супругу и взяв топор, начал угрожать ей физической расправой. Ссору супружеской пары услышали соседи и вызвали правоохранителей. Дебошир не реагировал на сотрудников Росгвардии и кинул нож в одного из сотрудников, попав ему острием клинка в грудную пластину бронежилета, не причинив телесных повреждений. Затем югорчанин схватил топор и замахнулся им, намереваясь метнуть в сотрудников правоохранительных органов. Но благодаря росгвардейцам подсудимый был задержан и не причинил больше никому вреда.

Мужчину признали виновным и приговорили его к 7 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год, а еще ему предстоит выплатить штраф - 50 тысяч рублей. В прокуратуре отметили, что отбывать первые 2 года 6 месяцев лишения свободы он будет в тюрьме, а остальную часть наказания - в исправительной колонии строгого режима.