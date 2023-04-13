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НовостиОбщество13 апреля 2023 5:48

На участке трассы «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» введено ограничение движения для большегрузов

Причиной этому стала неблагоприятная погода
Виктория Терина
На участке трассы «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» введено ограничение движения для большегрузов

На участке трассы «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» введено ограничение движения для большегрузов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре ввели еще одно ограничение для движения транспорта. Причиной этому стала погода, которая разбушевалась в регионе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями, на участке автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» с 571 по 698 км, введено ограничение движения для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта - говорится в сообщении.

Кроме того, на участке автодороги «Северный обход г. Сургут» с 18 по 23 км введено ограничение движения для всех видов транспорта.

ГИБДД просит водителей с пониманием отнестись к введенным ограничениям и соблюдать скоростной режим, а также требования дорожных знаков.