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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 4:57

В Нижневартовске при столкновении трех иномарок пострадал мужчина

В Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Так, спешка и невнимательность на дороге стали причиной серьезной аварии. Это случилось в Нижневартовске, когда 43-летний водитель, управляя автомобилем «KIA», при выезде на дорогу с прилегающей территории, не убедился в безопасности и столкнулся с «CHEVROLET NIVA» и «NISSAN». В результате ДТП 23-летний водитель «CHEVROLET» получил травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 14 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 120 водителей и 38 - за нарушение правил перевозки детей.

В Госавтоинспекции Югры призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.