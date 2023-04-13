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НовостиОбщество13 апреля 2023 3:30

Из-за погоды на дорогах Югры ввели ограничения

Об этом сообщили в Управление автомобильных дорог Югры
Виктория Терина
Из-за погоды на дорогах Югры ввели ограничения

Из-за погоды на дорогах Югры ввели ограничения

Фото: Юлия Кучеренко

На двух дорожных участках Югры сегодня утром ввели ограничение для движения транспорта. Связано это с неблагоприятной погодой. Об этом сообщили в Управление автомобильных дорог Югры.

- На автодороге Р - 404 км 950-775 и автодороге Югра км 11 на выезде из Ханты-Мансийска введено ограничение движения для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее из-за резкого ухудшения погоды: мокрого снега и резкого понижения температуры ввели временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч на: автодороге Ханты-Мансийск-Талинка-Советский км 140-220 и Нягань-Талинка 87-60 км.