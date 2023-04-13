В Югре 13 апреля похолодает до -25 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 13 апреля ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -15, -20 °С, а при прояснениях до -25 °С, в Кондинском районе -5, -10 °С. Днем будет -10, -15 °С, а в Кондинском районе потеплеет 0, -5 °С.

В Ханты-Мансийску ожидается переменная облачность. Небольшой снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -15, -17 °С, днем столбик термометра покажет -10, -12 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.