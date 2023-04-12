Югорские медики спасли мужчину, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок

Фото: telegram-канал Алексея Добровольского

Югорские медики спасли молодого мужчину, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок. Его доставили на скорой в больницу Югорска без сознания, в состоянии травматического шока. Об этом рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Тяжелую травму молодой человек получил при работе с лесопильным станком: два фрагмента доски врезались в его голову. После проведения исследования врачи выполнили компьютерную реконструкцию черепа, и оценили расположение инородных тел относительно магистральных сосудов, а затем определили очередность удаления досок.

Операция длилась больше 2 часов и осложнялась тем, что фрагменты были вколочены, и требовалось аккуратное минимальное расширение костного канала для их извлечения. Пациент пробыл в реанимации 5 суток, а затем его перевели в отделение травматологии и ортопедии, откуда он был выписан домой.