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НовостиЗдоровье12 апреля 2023 18:47

Югорские медики спасли мужчину, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок

Его жизни больше ничего не угрожает
Виктория Терина
Фото: telegram-канал Алексея Добровольского

Фото: telegram-канал Алексея Добровольского

Югорские медики спасли молодого мужчину, которому в голову врезались фрагменты деревянных досок. Его доставили на скорой в больницу Югорска без сознания, в состоянии травматического шока. Об этом рассказал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Тяжелую травму молодой человек получил при работе с лесопильным станком: два фрагмента доски врезались в его голову. После проведения исследования врачи выполнили компьютерную реконструкцию черепа, и оценили расположение инородных тел относительно магистральных сосудов, а затем определили очередность удаления досок.

Операция длилась больше 2 часов и осложнялась тем, что фрагменты были вколочены, и требовалось аккуратное минимальное расширение костного канала для их извлечения. Пациент пробыл в реанимации 5 суток, а затем его перевели в отделение травматологии и ортопедии, откуда он был выписан домой.