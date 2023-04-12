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НовостиОбщество12 апреля 2023 16:02

Школьники Сургутского района в День космонавтики запустили в небо ракеты

Юные инженеры-конструкторы собрали макеты двух космических ракет и запустили их в небо
Виктория Терина
Фото: администрация Сургутского района

Фото: администрация Сургутского района

В День космонавтики школьники Сургутского района запустили космические ракеты. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

- Юные инженеры-конструкторы «Лянторской СОШ №7» собрали макеты двух космических ракет и запустили их в небо. Запуск совершали под руководством Арсения Радушина, инженера центрального НИИ машиностроения, головного научно-исследовательского института Госкорпорации «Роскосмос» из Москвы - говорится в сообщении.

Ракеты запускали с площадки «Центра гражданского и патриотического воспитания молодежи «Пересвет». Не смотря на ветренную погоду, космические корабли смогли взлететь и поднялись ввысь почти на 200 и 300 метров. Детям мероприятие пришлось по душе, больше всего из порадовал успешный взлет.