В Югре сотрудник инжиниринговой компании подозревается в коммерческом подкупе Фото: Татьяна Коркина

Сотрудник инжиниринговой компании в Югре предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе. Следком завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Нефтеюганского района, который обвиняется сразу в двух преступлениях.

- Обвиняемый, являясь сотрудником инжиниринговой компании, выполняющим управленческие функции в этой организации, потребовал от представителей двух фирм-подрядчиков незаконное денежное вознаграждение за прием работ по договорам подрядов, согласование и подписание документации о выполненных объемах работы - рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

За свои махинации он получил больше 130 тысяч рублей. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд.