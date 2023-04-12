В Тюменской области завершен комплекс мероприятий по техперевооружению системы управления технологическим процессом на НПС

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Работники «Транснефть – Сибирь» завершили комплекс мероприятий по техническому перевооружению автоматизированной системы управления технологическим процессом на нефтеперекачивающей станции № 3 «Муген» Тобольского управления магистральных нефтепроводов в Тюменской области.

Микропроцессорная система необходима для контроля, управления, защиты оборудования и безопасной эксплуатации магистральной насосной станции. Модернизацию выполнили для замены системы автоматизации НПС, которая работает с 1995 года.

Эти изменения позволили увеличить число параметров основного и вспомогательного оборудования, контролируемых системой автоматизации, что повысило надежность управления технологическим процессом. Специалисты могут непрерывно контролировать целостность измерительных каналов и цепей датчиков, сигнализаторов и пусковых устройств, участвующихв формировании общестанционных и агрегатных защит.

К слову, современная автоматизированная система управления технологическим процессом – российского производства, она обладает эргономичностью и увеличенной скоростью

обработки данных. Всего же нефтепроводчики установили 249 единиц приборов и первичных преобразователей, 35 приборных шкафов и стоек, оборудовали 4 автоматизированных рабочих места оператора. Кроме того, было проложено около 100 километров контрольных, силовых и оптоволоконных кабелей, а также проведен ремонт операторной НПС.

Проделанные работы позволят поддерживать высокую промышленную и экологическую безопасность объектов магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган - Куйбышев.