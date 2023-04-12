В Югре выявлено 63 новых случая коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре выявлено 267 048 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано 63 новых случая COVID-19 в 12 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 14; Ханты-Мансийске – 10; Нижневартовске – 11; Нефтеюганске – 2; Советском районе – 3; Нефтеюганском районе – 1; Кондинском районе – 3; Октябрьском районе – 1; Нижневартовском районе – 2; Пыть-Яхе – 2; Лангепасе – 5; Березовском районе – 9.

На момент выявления у 61 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 2 человек диагностирована пневмония. Контакт установлен в 62 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 109 человек, всего прошли обследование 3 745 707.

За весь период от COVID умерли 2 613 человек. За сутки выписались по выздоровлению 145 человек, за весь период пандемии вылечились 263 440 югорчан.