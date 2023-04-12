Энергетики повысили надежность электроснабжения Лянторского месторождения

Фото: Александр Пышный

«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт высоковольтных линий электропередачи «Восточно-Моховая – Сова» и «Контур – Ай-Пимская» в ХМАО-Югре, обеспечивающих электроэнергией Лянторское месторождение нефти – одно из крупнейших в России. На повышение надежности энергоснабжения добывающего актива «Сургутнефтегаза» компания направила 49 млн рублей.

Энергетики заменили на воздушных линиях 22 железобетонных опоры, высота которых составляет 30 метров. Восьмисвайные фундаменты, забитые в грунт на десятиметровую глубину, обеспечат устойчивость опорам ЛЭП. Кроме того, в рамках ремонтных мероприятий специалисты смонтировали 88 контуров заземления и более 300 новых гасителей вибрации, применяемых для повышения устойчивости проводов к ветровым нагрузкам.

Капитальный ремонт двух линий электропередачи, выполненный энергетиками, повысил надежность электроснабжения Ай-Пимского, Алехинского, Савуйского, а также Лянторского месторождений.