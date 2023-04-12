Власти Сургута показали новый дизайн-проект железнодорожного вокзала

Фото: Максим Слепов, соцсети

Спикер гордумы Сургута Максим Слепов показал проект нового железнодорожного вокзала. Соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Тема нового железнодорожного вокзала в Сургуте волнует большинство горожан. На заседании архитектурно-художественного совета еще раз обсудили внешний вид будущего здания, - сказал спикер.

По его словам, внешний облик вокзала должен быть современным и оригинальным, потому что это лицо города. А еще Максим Слепов уверен, что надо сохранить уникальное мозаичное панно, которое украшало старое здание.

- Радует, что представители РЖД прислушиваются к мнению сургутян и готовы менять дизайн-проект, - подытожил он.