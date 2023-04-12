Игры, квесты, мастер-классы: в Нижневартовске пройдут мероприятия, посвященные Дню космонавтики

Фото: паблик "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске сегодня, 12 апреля, пройдёт ряд мероприятий, посвященных Дню космонавтики. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, с 15 до 17 часов порой серия тематических мастер-классов «Космическая среда» в арт-резиденции «Ядро», которая находится по улице Мира, 5П, стр. 10. В 16 часов в подростковом (молодежном) клубе «Юность» по улице Дзержинского,15-Б, кв. 47 состоится мастер-класс «Космическая ракета».

Кроме того, путешествие по космическим станциям стартует в библиотеке №5 по улице Интернациональная, д. 350А в 11 часов 30 минут. Ребята поучаствуют во время игры-квеста «Космическое путешествие».

Кстати, Нижневартовск - единственный в Югре, где есть свой космонавт - Сергей Николаевич Рыжиков.