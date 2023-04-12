Житель Сургутского района украл телефон у будущего тестя Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе житель Солнечного подозревается в краже телефона у будущего тестя. Об этом рассказали в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району. Хозяин гаджета сам обратился в полицию и рассказала о краже.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого, которым оказался 21-летний парень дочери потерпевшего. Молодой человек был в гостях у своей девушки и похитил телефон ее отца, а затем сдал его в ломбард, а полученные деньги потратил на подарки для возлюбленной.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый признал свою вину и теперь находится под подпиской о невыезде.