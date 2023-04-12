Фото: пресс-служба правительства Югры

В ходе спецоперации погиб житель Нижневартовска Александр Клещевников. Ефрейтор Клещевников геройски выполнял поставленные задачи при освобождении Донбасса.

Как рассказали в пресс-службе региона, Александр родился и вырос в Нижневартовске, окончил МБОУ СШ № 12. Парень хорошо учился, занимался спортом, был активным в школьных и городских спортивных соревнованиях. Педагоги вспоминают его, как принципиального, смелого, решительного, честного и настойчивого молодого человека. После школы Александр Клещевников окончил Нижневартовский профессиональный колледж по специальности слесаря по ремонту автомобилей.

После окончания учебы он отслужил срочную службу в 34-й отдельной (Шумиловской) бригаде оперативного назначения, а затем работал стропальщиком в АО «Самотлорнефтепромхим». В конце сентября 2022 года вартовчанина призвали на военную службу в Вооруженные силы РФ по частичной мобилизации.

В Нижневартовске у погибшего солдата остались родители и брат. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей.