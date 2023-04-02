В Югре 12 апреля столбик термометра опустится до -23 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 12 апреля будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер будет западный с переходом на северо-восточный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине округа -1, -6 °С, при прояснениях до -15 °С, по восточной половине округа -9, -14 °С, при прояснениях до -23 °С. Днем потеплеет до 0, +5 °С, а местами по южной половине округа до +11 °С, по северной до -9 °С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями. Ночью небольшой, а днем более сильный мокрый снег. Ветер западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -2, -4 °С, а днем +3, +5 ° С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.