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НовостиОбщество11 апреля 2023 13:23

Школьница из Югры вышла в финал известной телеолимпиады «Умницы и умники»

Финал шоу с её участием пройдет в июне
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

Югорчанка Софья Новикова вышла в финал известной телеолимпиады «Умницы и умники». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Югры.

Девушка заканчивает 11 класс школы № 1 имени Юрия Созонова в Ханты-Мансийске и благодаря победе в конкурсе она сможет без экзаменов стать студентом МГИМО. Эти условия утверждены приказом Минобрнауки и правилами института.

На данный момент школьница стала победительницей окружного этапа программы и была приглашена автором и ведущим проекта Юрием Вяземским на Первый канал. Финал «Умницы и умники» с участием северянки пройдет в июне.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писали о том, что Хабиб оценил кавер на его хит «Ягода-малинка», спетый жителем Ямала.