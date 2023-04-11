В Югре задержали наркокурьеров, которые перевозили больше 10 килограммов наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске полицейские изъяли у двух наркокурьеров больше 10 килограммов наркотиков. Как сообщили в полиции, в автомобиле, на котором передвигался 45-летний житель Ростова-на-Дону, нашли сумка с 50 граммами запрещенного вещества. Кроме того, в багажнике автомобиля, принадлежащего 44-летнему жителю Москвы, обнаружено 24 свертка с аналогичным наркотиком. Общий вес наркотиков превысил 10,5 килограммов.

Выяснилось, что мужчины купили наркотики в Московской области и планировали распространить их в Югре через закладки, но их задержали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело, а пока идет расследование наркосбытчиков заключили под стражу.