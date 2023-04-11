В Сургуте бывший директор Госпожнадзора осужден за взятки Фото: Татьяна Коркина

Бывший инспектор государственного пожарного надзора осужден за коррупцию. Об этом сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Бывший инспектор отделения госпожнадзора по Сургуту признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и значительном размерах) - сообщили в ведомстве.

Оказалось, что с 2015 по 2018 годы подсудимый вступил в сговор с руководителями двух коммерческих организаций, оказывающих на территории Сургута услуги по техническому обслуживанию систем пожарной безопасности. По сговору с ними он вынуждал представителей управляющих компаний и других предприятий заключать договоры на обслуживание систем пожарной безопасности с этими коммерческими организациями. Часть полученных по договорам денег передавались инспектору в качестве взяток. За три года он получил больше 1 миллиона 300 тысяч рублей.

В сентябре 2019 года инспектора задержали. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит штраф в размере 2 миллионов 500 тысяч и на 6 лет лишил его возможности занимать определенные должности.