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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 9:47

В Сургуте трехлетний ребенок пострадал в ДТП

Все произошло после того как водитель иномарки выехал на встречку
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 2 ребёнка.

В Сургуте 55-летний водитель автомобилем «OPEL» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «DAEWOO», под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП пассажиры DAEWOO: 35-летняя женщина и 3-летняя девочка получили травмы. Как отметили полицейские, ребенок перевозился без специального автокресла.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции за сутки задержано 5 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 436 водителей и 47 - за нарушение правил перевозки детей.