В Нефтеюганске мужчина ответит в суде за кражу сливочного масла и шоколадных конфет Фото: Татьяна Коркина

Уже судимому уроженцу Свердловской области грозит уголовное наказание за кражу сливочного масла и шоколадных конфет. Об этом рассказали в ОМВД России по Нефтеюганску.

В конце декабря 2022 года 36-летний подозреваемый украл из двух супермаркетов Нефтеганска 66 пачек сливочного масла, а в двух других сетевых магазинах города он украл 40 упаковок шоколадных конфет. Мужчина дожидался пока останется один в торговом зале, складывал продукты в свой рюкзак и спокойно проходил мимо кассы. Ущерб от его действий составил больше 16 тысяч рублей.

Мужчина признался, что совершал преступления с корыстной целью. Все похищенное он продавал на улице случайным прохожим за пол цены, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению.

Уголовное дело передано в суд.