Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Кондинском районе усилена противопожарная профилактика. Это связано с ростом пожаров, которые произошли на территории пгт. Междуреченский. Об этом сообщает «Центроспас-Югория».

Количество пожаров увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для их предотвращения и минимизации их последствий, а также защиты жизни и здоровья людей от пожаров работники пожарной части активно проводят беседы с населением.

Специалисты рекомендуют установить в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей. Эти приборы уже не раз приходили на помощь югорчанам спасали их жизни и материальные ценности.

Специалисты Центроспаса не только регулярно проводят противопожарные рейды и беседуют с населением, но и проверяют состояние электропроводки и печей.