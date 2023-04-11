В Югре за сутки подтверждено 34 новых случая COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 266 985 случаев коронавируса. По данным на 11 апреля за сутки зафиксировано и подтверждено 34 новых случая COVID-19 в 6 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 14; Нижневартовске – 9; Нефтеюганске – 3; Урае – 5; Нефтеюганском районе – 2; Когалыме – 1.

На момент выявления у 33 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 34 случаях. За сутки на COVID обследованы 329 человек, всего прошли обследование 3 744 594.

За весь период от COVID умерли 2 613 человек. За сутки выписались по выздоровлению 133 человека, за весь период пандемии вылечились 263 295 югорчан.