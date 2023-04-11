Фото: администрация Сургутского района

Сургутский район готовится к паводкам. Тему готовности к прохождению весенне-летнего половодья обсудили на совместном заседании по предупреждению и ликвидации ЧС.

Ответственные от центра ГИМС отметили, что готовы к выполнению задач при неблагоприятном развитии обстановки по половодью, они обеспечат безопасность людей на водных объектах. Для этого у есть необходимый штат специалистов и техника.

- В Сургутском районе у нас 5 населенных пунктов, которые подвержены подтоплению: Локосово, Верхне-Мысовая, Русскинская, Сытомино и Тайлаково. Самое большое количество жилых домов - в Сытомино. Благодаря затяжной весне мы ожидаем невысокий уровень воды и надеемся, что благодаря мероприятиям, которые проводятся, подтоплений не ожидается - рассказала начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина.

Специалисты подготовили пункты временного размещения, уточнили пути эвакуации, а также транспорт для доставки людей к ПВР. Управление по делам ГО и ЧС будет выезжать и проверять оборудование. По данным сторожилов отдаленных территорий, предполагаемый срок вскрытия реки Оби ожидается 9-10 мая, но высокого уровня воды не ожидается.