В Ханты-Мансийске задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

В Ханты-Мансийске задержали наркосбытчика и тем самым пресекли сбыт почти 3 кг «синтетики», доставленной из Санкт-Петербурга.

- Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО – Югре во взаимодействии с ГУНК МВД России при поддержке спецподразделения «Гром» на 11 километре автодороги Ханты-Мансийск – Нягань в ходе проведения розыскных мероприятий остановили иномарку, в которой, по предварительным данным, перевозился запрещённый груз - отметили в пресс-службе УМВД России по ХМАО - Югре.

В багажнике правоохранители нашли 4 полимерных пакета с неизвестным веществом массой около 2 килограммов, которое оказалось наркотиком. 50-летний ранее судимый за аналогичные преступления водитель не стал отрицать свою вину. Он признался, что купил запрещенный товар в Санкт-Петербурге и планировал распространить его на территории Югры и соседнего региона.

Во время расследования этого дела выяснилось, что подозреваемый причастен к организации закладки в лесу в районе Советского. Сотрудники полиции изъяли 2 свёртка с наркотиком.

Наркокурьер на время следствия заключён под стражу.