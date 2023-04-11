В Нижневартовске простились с погибшим на Донбассе стрелком

Фото: пресс-служба правительства Югры

В Нижневартовске простились с погибшим в ходе спецоперации земляком. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Югры. 31-летний старший стрелок стрелкового батальона рядовой Денис Денисов геройски погиб при освобождении Донбасса.

Денис родился в Самарской области, а позже его семья переехала в Юшколу гру. Денис Денисов обучался с первого по восьмой класс в СОШ № 15 Нижневартовска, окончил в Самарской области. В Нижневартовске учился в нефтяном техникуме, потом работал в Московской области. После объявления частичной мобилизации молодой человек заключил контракт с Минобороны РФ в Грозном и уехал на защиту Родины.

В Нижневартовске у погибшего остались бабушка и тети. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки.