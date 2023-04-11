В Югре 11 апреля ожидается мокрый снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 11 апреля облачно с прояснениями. Ожидается снег. Ветер западный 8-13 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -14, -19 °С, местами по западной половине -5, -10 °С. Температура воздуха днем -6, -11 °С, местами потеплеет до +1, -4 °С, в западных районах +2, +7 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Днем мокрый снег. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -14, -16 °С, днем +1, -1 °С.

Подобный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.