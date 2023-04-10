Полицейские помогли мужчине, которому стало плохо за рулем

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Госавтоинспекторы Нижневартовского района помогли водителю, которому стало плохо. Спасителями оказались младший лейтенант полиции Дмитрий Куриленко и капитан полиции Максим Перминов.

В районе 24 км автодороги «Нижневартовск – Радужный», сотрудники заметили движущийся во встречном направлении автомобиль, водитель которого подал световой сигнал. Остановившись, полицейские увидели, что водитель, выходя из своего авто упал на землю и они сразу вызвали скорую помощь.

Оказалось, что 36-летний мужчина был на работе и почувствовал себя плохо, он решил самостоятельно добраться в больницу, но ему стало хуже. До приезда медиков полицейские оказывали мужчине первую помощь.

Водителя увезли в медучреждение Нижневартовска.