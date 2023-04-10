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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 14:29

В Нижневартовске водитель на иномарке попал в аварию и получил травмы

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске 40-летний водитель автомобиля «SKODA», не справился с управлением и допустил занос авто, а затем врезался в опору освещения. В результате происшествия

виновник аварии получил травмы, штраф и лишение водительских прав.

В ГИБДД отметили, что водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

- Как правило, у нетрезвого вождения тяжелые, а порой, непоправимые последствия и к счастью, что в данном случае не пострадали другие участники дорожного движения. Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ровно, как и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии влечет административную

ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет - пояснили в Госавтоинспекции.

За первую неделю апреля на дорогах округа отстранили от управления транспортом 77 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 7 уголовных дела в отношении водителей, которые повторно сели за руль нетрезвыми.