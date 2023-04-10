Врач-офтальмолог Сургутской больницы провел несколько важных операций жителям в Мариуполе

Фото: департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Врач-офтальмолог Сургутской больницы в рамках волонтерской миссии направился на Донбасс для оказания необходимой гуманитарной и адресной помощи местным жителям. В городской больнице Мариуполя он принимал пациентов с экстренными и плановыми операциями.

- Я - врач, и я знал, что там я нужен больше. Именно по этой причине я решил провести свой отпуск в зоне СВО. Ежедневно с товарищами оказывали помощь жителям Донецкой Народной Республики: занимались раздачей гуманитарной помощи, помогали врачам и пациентам в больнице интенсивного лечения. К счастью, в больнице мне предоставили операционную, где я оперировал военных и население - прокомментировал Абдулнасир Якиев.

Он отметил, что за это время у него произошла переоценка ценностей, и на первый план вышли такие приоритеты, как: семья, здоровье, любовь, любовь к Родине, а все остальное стало незначительным.