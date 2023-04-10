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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 12:00

В Нягани двум похитителям человека вынесен приговор

Им дали 13 и 10 лет исправительной колонии строгого режима
Виктория Терина
В Нягани двум похитителям человека вынесен приговор

В Нягани двум похитителям человека вынесен приговор

Фото: Татьяна Коркина

Двум жителям Нягани вынесли приговор за похищение человека, которое совершено летом 2021 года. Об этом рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Следствием и судом установлено, что утром 25 июля 2021 года подсудимые, угрожая физической расправой и причинением тяжких телесных повреждений, в том числе имеющимся у нападавших топором, заставили потерпевшего, с которым один из подсудимых находился в конфликте, сесть в автомобиль, накануне угнанный подозреваемыми в одном из дворов города - сообщили в ведомстве.

В городе автомобиль с злоумышленниками и потерпевшим остановлен сотрудниками ДПС и именно тогда их удалось задержать. Суд признал их виновными и назначил наказания в виде лишения свободы на срок 13 и 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.