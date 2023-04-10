В Югре спасателям пришлось вытаскивать пострадавших из покореженной машины

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Спасатели Центроспаса вытащили людей из покореженного в дорожной аварии автомобиля. Как сообщили в учреждении, помощь профессионалов понадобилась пострадавшим в аварии на автодороге «Сургут – Когалым».

- Группа спасателей зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский район) учреждения «Центроспас-Югория» 8 апреля выезжала по сообщению о дорожной аварии. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили столкновение автомобилей «Лада-Гранта» и «Тойота Корола» - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что спасатели отключили АКБ на автомобилях, деблокировали двух пострадавших из «Тойоты» и передали их сотрудникам скорой помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что В Югре проезд на «красный» привел к ДТП с четырьмя пострадавшими.