За сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 94 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрирован 266 951 случай коронавируса. По данным на 10 апреля за минувшие сутки подтверждено 94 новых случая COVID-19 в 13 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 32; Ханты-Мансийске – 20; Нижневартовске – 2; Нефтеюганске – 1; Нягани – 2; Сургутском районе – 4; Урае – 11; Советском районе – 5; Нефтеюганском районе – 1; Когалыме – 2; Югорске – 1; Кондинском районе – 10; Пыть-Яхе – 3.

На момент выявления у 93 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 94 случаях. За сутки на COVID обследованы 787 человек, всего прошли обследование 3 744 269.

За весь период от COVID умерли 2 613 человек, вылечились 103 человека за день и 263 162 югорчанина за весь период.