Высоковязкую нефть в ХМАО будут исследовать ученые из Югры и Азербайджана

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

Ученые из Югры и Азербайджана будут вместе исследовать высоковязкую нефть. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства Югры.

- Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В. И. Шпильмана заключил соглашение о сотрудничестве с Институтом нефтехимических процессов Национальной академии наук Азербайджана - рассказали в пресс-службе.

Делегация из Азербайджана уже побывала в лабораторном комплексе НАЦ им. В. И. Шпильмана и оценила его возможности для проектов в области нефтяной промышленности. Вместе эксперты будут исследовать использование углеводородов месторождений Югры в качестве лечебных средств при реабилитации пациентов с различными заболеваниями.