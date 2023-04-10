В Югре ввели ограничение скорости на трассах из-за метели

В ХМАО ввели ограничение скорости из-за метели на трассах Фото: Юлия Кучеренко

В Югре из-за ухудшения погоды вводятся временные ограничения максимальной скорости до 70 км/ч. Об этом сообщает Управление автодорог Югры.

- В связи с резким ухудшением погодных условий (снег, сильный ветер) вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч, на: Ханты-Мансийск-Талинка-Советский км 140-220; Нягань-Талинка км 87-60 - говорится в сообщении.

Кроме того, снег, метель, ветер и ограничения видимости, стало причиной ограничений максимальной скорости до 70 км/ч на следующих участках дорог а/д «Югра», 11-28 км; Нефтеюганск-Сургут 43-59 км; Северный обход Сургута 0-22 км; Сургут-Нижневартовск 13-34 км; Сургут-Лянтор 13-43 км; Восточная объездная Сургута 0-24 км; Сургут-Когалым-ХМАО 34-244 км; подъезд к г. Когалым 0-53 км.