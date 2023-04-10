В Югре завершаются гастроли Донецкого музыкально-драматического театра

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

В Югру с гастролями приехал Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. М. Бровуна. Актеры уже выступили в Когалыме, Сургуте, Ханты-Мансийске. Сегодня, 10 апреля, в 19:00 спектакль пройдет в Нягани, а завтра в Югорске. Затем труппа снова вернется в столицу Югры, чтобы дать концерт, завершающий гастрольный тур.

Артисты надеются, что этот визит в Югру будет не последним и станет началом крепкой дружбы между донецким театром и югорскими зрителями.

- Мне повезло и я побывала на спектакле этого замечательного Донецкого музыкально драматического театра. Великолепная игра актеров! Время пролетело мгновенно. Впечатления самые яркие. С удовольствием буду ждать этот театр в Сургут с новой программой - поделилась впечатлениями одна из югорских зрительниц.