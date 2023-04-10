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НовостиСпорт10 апреля 2023 4:15

Сергей Устюгов выиграл гонку на 50 км свободным стилем на Югорском лыжном марафоне

В этом году на старт вышло около 4 тысяч спортсменов
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

В Ханты-Мансийске завершился X Югорский лыжный марафон. В этом году на старт вышло около 4 тысяч спортсменов — любители и профессионалы из разных регионов России, а также Казахстана, Эстонии и Словакии. Об этом рассказали в пресс-службе правительства округа.

Лыжники прошли дистанции 5, 25 и 50 километров и победителем самой длинной дистанции свободным стилем стал олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

Во время соревнований гости смогли пробежать одну из дистанций и поболеть за родных и друзей, а еще покататься на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках, а также попробовать блюда традиционной кухни, посетить праздник народа ханты — Вороний день.