Житель Сургута геройски погиб в боях за освобождение Авдеевки

Фото: официальная страница правительства ХМАО — Югры

В боях за освобождение Авдеевки погиб житель Сургута. Андрей Сулмаков родился в Башкирии, окончил Белебеевский колледж механизации и электрофикации и приехал на работу в Лянтор. В 2019 году Адрей переехал в Сургут и работал слесарем по ремонту транспортных средств. В сентябре 2022 года мужчина отправился на защиту Родины в рамках частичной мобилизации.

Стрелок-пулеметчик рядовой Андрей Сулмаков геройски погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции под селом Весёлое. Прощание с героем пройдет в Сургуте, тут у него осталась жена, а в Башкирии живут родители, брат и сестра.

Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей.