В Югре 10 апреля ожидается мокрый снег и ветер до 17 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 10 апреля будет облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег и дождь. Днем по северо-западу преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с, в отдельных районах порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, по северу и востоку -8, -13 °С, днем воздух прогреется до +3, -2 °С, местами по северной половине -3, -8 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня погода будет прохладная, облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный ночью 7-12 м/с, днем 9-14 м/с. Ночью столбик термометра покажет -1, -3 °С, днем потеплеет до 0, -2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.