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НовостиОбщество9 апреля 2023 11:38

В Сургуте продают деревянный дом из бревен с огородом за 20 млн рублей

Сооружение построено из бревен почти 12 лет назад
Серафима Краснова
Сооружение построено из бревен почти 12 лет назад.

Сооружение построено из бревен почти 12 лет назад.

Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийском автономном округе продают деревянный дом с пятью комнатами за 20 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте по продаже квартир и товаров. Потенциальному покупателю собственник предлагает вместе с домом приобрести большой огород и сад. Деревянное сооружение располагается в Сургуте на Республики.

Согласно данным объявления, дом подключен к центральным коммуникациям, рядом есть сад и огород. Подойдет уютное местечко для семей с детьми или предпринимателям под собственный бизнес.

Сооружение построено из бревен почти 12 лет назад. Площадь дома достигает почти 100 квадратных метров.