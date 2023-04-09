В Сургуте продают деревянный дом из бревен с огородом за 20 млн рублей

Сооружение построено из бревен почти 12 лет назад. Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийском автономном округе продают деревянный дом с пятью комнатами за 20 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте по продаже квартир и товаров. Потенциальному покупателю собственник предлагает вместе с домом приобрести большой огород и сад. Деревянное сооружение располагается в Сургуте на Республики.

Согласно данным объявления, дом подключен к центральным коммуникациям, рядом есть сад и огород. Подойдет уютное местечко для семей с детьми или предпринимателям под собственный бизнес.

Сооружение построено из бревен почти 12 лет назад. Площадь дома достигает почти 100 квадратных метров.