Жители Ханты-Мансийска в соцсетях пожаловались на контролера, который высадил двух мальчиков-безбилетников из автобуса

Инцидент произошел в Ханты-Мансийске в субботу, 8 апреля, в 7 часу вечера в автобусе, следующем по маршруту №9. Фото: Татьяна Коркина

В воскресенье, 9 апреля 2023 года, в группе социальной сети «ВКонтакте» появилась жалоба на контролера в общественном транспорте, который, как заявляется, высадил двух маленьких детей-безбилетников.

Автор поста утверждает, что инцидент произошел в Ханты-Мансийске в субботу, 8 апреля, в 7 часу вечера в автобусе, следующем по маршруту №9.

- Кондуктор стала заставлять ребенка купить еще раз, если они потеряли билет, кричала, что высадит. Возмущались в автобусе пассажиры, водитель… Но кондуктор вела себя возмутительно, успевала ответить всем, хамила и оскорбляла, не стесняясь всех присутствующих, - заявляет пользователь социальных сетей.

Жители уточняют, что мальчики оплачивали проезд, но сами билеты потеряли, даже водитель общественного транспорта подтверждал эту информацию.

Каких-либо подтверждений своим словам автор поста не привел. Отсутствует и позиция экипажа автобуса по заявленным претензиям.