В Югре 9 апреля 2023 года ожидается похолодание до -25 градусов Цельсия и мокрый снег

Ночью столбики термометров в последний день недели снизятся до -25 градусов Цельсия. Фото: Виктория Гаврик

В Ханты-Мансийском автономном округе на 9 апреля 2023 года прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. По данным синоптиков, порывы ветра усилятся в Югре до 12 метров в секунду, а местами – до 17 метров в секунду. Днем температура воздуха снизится до -15 градусов Цельсия.

Ночью столбики термометров в последний день недели опустятся до -25 градусов Цельсия. Подробный прогноз погоды представили синоптики ГУ МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО.

Светлое Вербное воскресенье православные россияне празднуют ровно за неделю до Пасхи. В 2023 году этот день выпадает на 9 апреля. Православные искренне верят, что веточки вербы, освящённые в храме, обладают целительными силами, а выбрасывать их в мусор крайне запрещено.