Единовременную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне получат больше 5 тысяч югорчан Фото: Юлия Кучеренко

Более пяти тысяч югорчан получат выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Решение о единовременной денежной выплате принято в ходе заседания правительства Югры.

Так, 20 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны; лица, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; неработающим пенсионерам — узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных в период Второй мировой войны.

По 10 тысяч рублей выплатят труженикам тыла; супругам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не вступившим повторно в брак; инвалидам боевых действий; супругам погибших ветеранов боевых действий, принимавшим участие в СВО, не вступившим в повторный брак; родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы по призыву, по контракту; родителям прокуроров и следователей, погибших, пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей; родителям граждан из числа лиц, поступивших в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России, погибших в ходе их выполнения.

Две тысячи рублей заплатят неработающим пенсионерам из числа лиц, родившихся до 31 декабря 1931 года включительно, либо потерявших родителей - участников Великой Отечественной войны, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы войны.

Директор регионального департамента социального развития Тереза Пономарёва подчеркнула, что выплата будет проведена автоматически до первого мая текущего года гражданам, состоящим на 26 апреля 2023 года на учете в Агентстве социального благополучия населения Югры.